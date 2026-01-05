DOLAR
Süleymaniye'den yola çıktı, Uludere'de donarak hayatını kaybetti

Süleymaniye'den Avrupa hayaliyle yola çıkan Ali Yunus Kerimi, Şırnak Uludere'de donmuş halde bulundu; ölüm nedeni hipotermi olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:19
Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentine bağlı Tepezerine köyünden Avrupa hayaliyle yola çıkan Ali Yunus Kerimi, 27 Aralık'ta ailesi ile yaptığı son telefon görüşmesinde Uludere ilçesi Ortasu köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafede olduğunu, 2 askeri güvenlik kulesi arasında mahsur kaldığını ve fırtınaya yakalandığını bildirerek zor durumda olduğunu ilettikten sonra kendisine ulaşılamadı.

Ailenin kayıp ihbarı üzerine Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, İHA destekli yapılan aramalar sonucunda, Ortasu köyüne yaklaşık bin 600 metre mesafede, kar altında Kerimi’nin cansız bedenine ulaştı.

Olay yerinde yapılan incelemede Kerimi’nin vücudunda darp-cebir izine rastlanmadığı, ölüm nedeninin hipotermi olduğu belirlendi. Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda otopsi işlemleri için cenaze Uludere Devlet Hastanesine götürüldü.

İşlemlerin ardından cenaze, ailesine teslim edildi ve defnedilmek üzere Süleymaniye'ye götürüldü.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

