Süleymaniye'den yola çıktı, Uludere'de donarak hayatını kaybetti

Süleymaniye'den Avrupa'ya giden kişi Uludere'de donarak yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentine bağlı Tepezerine köyünden Avrupa hayaliyle yola çıkan Ali Yunus Kerimi, 27 Aralık'ta ailesi ile yaptığı son telefon görüşmesinde Uludere ilçesi Ortasu köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafede olduğunu, 2 askeri güvenlik kulesi arasında mahsur kaldığını ve fırtınaya yakalandığını bildirerek zor durumda olduğunu ilettikten sonra kendisine ulaşılamadı.

Ailenin kayıp ihbarı üzerine Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, İHA destekli yapılan aramalar sonucunda, Ortasu köyüne yaklaşık bin 600 metre mesafede, kar altında Kerimi’nin cansız bedenine ulaştı.

Olay yerinde yapılan incelemede Kerimi’nin vücudunda darp-cebir izine rastlanmadığı, ölüm nedeninin hipotermi olduğu belirlendi. Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda otopsi işlemleri için cenaze Uludere Devlet Hastanesine götürüldü.

İşlemlerin ardından cenaze, ailesine teslim edildi ve defnedilmek üzere Süleymaniye'ye götürüldü.

