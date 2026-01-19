Sultangazi'de Kar: 50. Yıl Mahallesi Caddeleri Buz Pistine Döndü, Kazalar Yaşandı

İstanbul Sultangazi'de kar yağışı 50. Yıl Mahallesi'nde caddeleri buz pistine çevirdi; araçlar kaydı, kazalar ve trafik aksamaları yaşandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:26
İstanbul'da etkili kar yağışı günlük hayatı vurdu

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinden biri olan Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde etkisini sürdürdü. Aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı caddeler buz pistine döndü.

Sürücüler, kayganlaşan yollarda iniş ve çıkışlarda güçlük çekti. Kontrolden çıkan bazı araçlar kayarak kaza yaptı; kazaya karışan araçlarda hasar meydana geldi.

Kazalar nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı. Çevredeki vatandaşlar ise sürücülere yardım etmeye çalıştı.

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

