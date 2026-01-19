Sultangazi'de Kar: 50. Yıl Mahallesi Caddeleri Buz Pistine Döndü, Kazalar Yaşandı

İstanbul'da etkili kar yağışı günlük hayatı vurdu

İstanbul’da etkili olan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerinden biri olan Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde etkisini sürdürdü. Aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı caddeler buz pistine döndü.

Sürücüler, kayganlaşan yollarda iniş ve çıkışlarda güçlük çekti. Kontrolden çıkan bazı araçlar kayarak kaza yaptı; kazaya karışan araçlarda hasar meydana geldi.

Kazalar nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı. Çevredeki vatandaşlar ise sürücülere yardım etmeye çalıştı.

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ARAÇLAR İNİŞ VE ÇIKIŞLARDA ZORLANIRKEN, HASARA NEDEN KAZALAR MEYDANA GELDİ.