Sungurlu'da 13 Yıllık Cezaevi Firarisi Çatılardan Atlayarak Kaçamadı

Polis ekipleri nefes kesen takip sonucu V.Y.'yi yakaladı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen V.Y., polisten kaçmak için evlerin çatılarından atlayarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ekipler firarinin ’silahla yaralama’ ve ’silahla tehdit’ suçlarından hükümlü olduğunu tespit etti ve V.Y.'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını belirleyerek operasyon düzenledi. Polisin geldiğini fark eden V.Y., çatılara çıkarak bir çatıdan diğerine atladı ve film sahnelerini aratmayacak bir kaçış girişiminde bulundu.

Çatılarda yaşanan nefes kesen kovalamacanın ardından polis ekipleri, firariyi kararlı takiple Şehit Muammer Çakır Caddesi'nde yakaladı. Yapılan üst aramasında ise 94 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.Y., işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞAHSIN YAKALANMASINDAN GÖRÜNTÜ