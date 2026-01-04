DOLAR
Sungurlu'da 13 Yıllık Cezaevi Firarisi Çatılardan Atlayarak Kaçamadı

Sungurlu'da hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari V.Y., çatılardan atlayarak kaçmaya çalıştı; polis kovalamacasıyla yakalandı, 94 sentetik hap ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:12
Polis ekipleri nefes kesen takip sonucu V.Y.'yi yakaladı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirlenen V.Y., polisten kaçmak için evlerin çatılarından atlayarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ısrarlı takibi sonucu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ekipler firarinin ’silahla yaralama’ ve ’silahla tehdit’ suçlarından hükümlü olduğunu tespit etti ve V.Y.'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını belirleyerek operasyon düzenledi. Polisin geldiğini fark eden V.Y., çatılara çıkarak bir çatıdan diğerine atladı ve film sahnelerini aratmayacak bir kaçış girişiminde bulundu.

Çatılarda yaşanan nefes kesen kovalamacanın ardından polis ekipleri, firariyi kararlı takiple Şehit Muammer Çakır Caddesi'nde yakaladı. Yapılan üst aramasında ise 94 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.Y., işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞAHSIN YAKALANMASINDAN GÖRÜNTÜ

ŞAHSIN YAKALANMASINDAN GÖRÜNTÜ

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELERDEN GÖRÜNTÜ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

