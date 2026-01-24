Sungurlu'da İtfaiyeye Yol Vermeyen Sürücü Kamerada

Sungurlu'da trafik kazasına müdahale eden itfaiye aracına yol vermeyen hafif ticari araç sürücüsü, anons ve sirene rağmen cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:28
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:28
Saniyelerle yarışan müdahalede hafif ticari araç yolu kapattı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışmalı bir trafik kazasına müdahale etmek üzere yola çıktı. Müdahaleye giderken karşılaştıkları bir durum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tüm uyarılara rağmen hafif ticari araç sürücüsü, itfaiye aracına yol vermedi. İtfaiye ekibinin sağ şeride geçmesi için yaptığı anons ve çalan siren ikazlarına rağmen araç, sol şeritten ilerlemeye devam etti.

Kar yağışı nedeniyle manevra alanı kısıtlanan ve genişliği dolayısıyla orta şeritten ilerleyemeyen itfaiye aracı, bir süre sonra sağ şeridin boşalmasıyla hafif ticari aracı geçebildi.

Yaşanan o anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi ve kaydedilen görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

