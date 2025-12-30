Sungurlu İtfaiyesi 2025'te 469 Olayda Müdahale Etti

İlçe merkezinde ve köylerde yoğun mesai

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için yoğun çalışma yürüttü. Toplam 469 olaya müdahale eden ekiplerin faaliyetleri, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere tarafından açıklandı.

Başkan Muhsin Dere, yıl içinde ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köylerde 43 ev, 186 arazi ve anız yangını ile 20 araç yangınına müdahale edildiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin 2025 yılı içerisinde ilçe genelinde meydana gelen 60 trafik kazasına müdahale ederek araçta sıkışan kazazedelerin kurtarılmasını sağladığını hatırlatan Dere, ayrıca ekiplerin 43 insan ve hayvan kurtarma ve 7 boğulma ve intihar olayına müdahale ettiğini kaydetti.

İtfaiye ekiplerinin yıl boyunca sürdürdüğü çalışmalar, hem müdahale kapasitelerinin hem de toplum güvenliğine verdikleri önemin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

