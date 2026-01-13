Suriye Ordusu Halep'e Geniş Çaplı Askeri Sevkiyat Başlattı

Suriye ordusu, SDG’nin olası saldırılarına karşı dün akşamdan itibaren Halep ve çevresine geniş çaplı askeri sevkiyat yaptı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:47
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 15:47
Sevkiyat ve mevzi güçlendirme

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’nin Halep’e yönelik muhtemel saldırılarını engellemek amacıyla dün akşam saatlerinden itibaren kente ve kırsal bölgelere geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Sevkiyatın yoğunlaştığı bölgeler arasında kentin doğusundaki Meskene ve Deir Hafer yakınlarındaki kırsal alanlar yer alıyor. Ordu birlikleri, operasyon hazırlıkları kapsamında cephe hattındaki mevzilerini güçlendirdiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığı bilgiye göre, Suriye ordusu sahadaki durumun doğrudan ve derhal incelendiğini ve değerlendirildiğini, terör örgütünün gerçekleştireceği herhangi bir askeri harekete şiddetli bir karşılık verileceğini duyurdu.

Suriye ordusundan "askeri bölge" açıklaması

Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamada, SDG ve PKK’lı teröristlerin ve eski rejim unsurlarının Fırat Nehri’nin batısında yığınak yapmaya devam ettiği belirtilerek, bu bölgenin Halep’e yönelik saldırılarda İran yapımı kamikaze İHA’ların fırlatma noktası olarak kullanıldığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bu bölgelerde SDG’nin PKK’lı teröristlerle ve eski rejimin kalıntılarıyla birlikte yığınağını arttırması ve bu bölgelerin Halep’e yönelik İran yapımı kamikaze İHA’ların fırlatma noktası olması nedeniyle Fırat Nehri’nin batısında yer alan kırmızı işaretlenmiş bölgeler (Deir Hafer, Meskene, Babiri ve Qawas) askeri bölge ilan edilmiştir. Bu bölgedeki tüm silahlı gruplar Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmelidir".

Sivillere söz konusu bölgedeki SDG mevzilerinden uzak durma çağrısı yapıldı ve "Suriye ordusu, bu bölgede toplanan silahlı grupların burayı suç faaliyetleri için üs olarak kullanmasını engellemek için gerekli her şeyi yapacaktır" ifadeleri yer aldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

