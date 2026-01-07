Suriye Ordusu Halep’te SDG Mevzilerini 'Meşru Hedef' İlan Etti

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksut ve Aşrafiye mahallelerindeki SDG unsurlarını meşru hedef ilan etti; tahliyeler başladı, can kaybı 4’e yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:51
Şeyh Maksut ve Aşrafiye’de sokağa çıkma yasağı ve tahliye süreci

Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksut ve Aşrafiye mahallelerindeki, PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarını meşru askeri hedef olarak ilan etti. Karar, bölgede son günlerde yaşanan çatışmalar ve SDG’nin sivillere yönelik saldırıları gerekçe gösterilerek alındı.

Suriye Savunma Bakanlığı açıklamasında, bölge halkına SDG mevzilerinden uzaklaşma çağrısı yapıldığı ve tahliyelerin insani koridorlar aracılığıyla gerçekleştirildiği, daha sonra ise ilgili mahallelerde sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, ordunun ve güvenlik güçlerinin yerlerini terk etmek zorunda kalan sivillere destek sağladığını açıkladı. Suriye Sivil Savunma ekipleri, sabah saatlerinden bu yana çeşitli mahallelerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ve güvenlik endişeleri nedeniyle farklı yerlere gitmek isteyen sivillere yardımcı olduğunu belirtti.

Suriye Acil Durum ve Afet Bakanlığı ise çoğunluğu bu iki mahalleden olmak üzere 850 sivilin tahliye edildiğini ve operasyonlar tamamlanana kadar, devlet kurumları bölgeye girene dek halka yönelik barınma merkezleri tahsis edildiğini açıkladı.

Öte yandan, Suriyeli güvenlik kaynakları, Halep’te SDG kontrolündeki Şakif bölgesinde bulunan bir cezaevinden tutukluların kaçtığını bildirdi.

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, SDG’nin Halep’teki yerleşimlere yönelik saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısının 4e yükseldiği ve 18 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bölgede gerilim tırmanırken, yetkililer tahliye ve güvenlik önlemlerinin sürdüğünü vurguluyor.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksut ve Aşrafiye mahallelerindeki terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait mevzilerin meşru hedef haline geldiğini belirterek, bu bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

