Suriye Ordusu: SDG Bölgelere Harekat Başlatılmadı, Halep'te Tahliyeler Sürüyor

Suriye ordusu, SDG kontrolündeki bölgelere yönelik harekat başlatılmadığını, Şeyh Maksut ve Eşrefiye'de sivillerin tahliyesinin sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 18:54
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 18:54
Suriye Ordusu: SDG Bölgelere Harekat Başlatılmadı, Halep'te Tahliyeler Sürüyor

Suriye Ordusu: SDG Bölgelere Harekat Başlatılmadı, Halep'te Tahliyeler Sürüyor

Suriye ordusu, PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgelere ilerlemek amacıyla herhangi bir harekat başlatılmadığını bildirdi. Halep'te ordu ile SDG arasındaki çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Ordu açıklaması

Suriye ordusu, Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin tahliyesinin devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, operasyon başlatıldığı yönünde bir beyan veya planın bulunmadığı vurgulandı.

Savunma Bakanlığı'ndan iddialar

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, SDG’nin Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde ana ve tali yolları mayınladığını ve mahallelerden ayrılmak isteyen yüzlerce sivili üzerlerine ateş açarak engellediğini aktardı. Açıklamada ayrıca SDG’nin havan topları ile ağır makineli silahlarla mahalleleri hedef almaya devam ettiği kaydedildi.

Ulaşım ve hava trafiği

Suriye Sivil Havacılık Otoritesi, Halep Uluslararası Havalimanı’ndaki tüm uçuşların yarın 23.00’a kadar askıya alındığını duyurdu.

Gelişmeler, bölgede güvenlik durumunun yakından izlenmesine neden olurken, tahliyeler ve ulaşım kısıtlamaları bölgedeki insani ve lojistik durumu etkiliyor.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG)...

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolündeki bölgelere ilerlemek amacıyla herhangi bir harekat başlatılmadığını, Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin tahliyesinin devam ettiğini açıkladı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Germencik'te Jandarma Operasyonu: 2 milyon 150 bin TL'lik Sahte Ayakkabılar Ele Geçirildi
2
Kayseri'de Narko-Okul Uygulaması: 4 Araç ve 12 Şahıs Sorgulandı
3
Tekirdağ Kapaklı'da 3 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı
4
Hatay Arsuz'ta 5 Araçlı Zincirleme Kaza: Yaralı Sayısı 18'e Yükseldi
5
Suriye Ordusu: SDG Bölgelere Harekat Başlatılmadı, Halep'te Tahliyeler Sürüyor
6
Bilecik'te Kaçakçılık Operasyonu: 213 Şarj Kablosu Ele Geçirildi
7
Kastamonu'da Tefecilik Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları