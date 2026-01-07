Suriye Ordusu: SDG Bölgelere Harekat Başlatılmadı, Halep'te Tahliyeler Sürüyor

Suriye ordusu, PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgelere ilerlemek amacıyla herhangi bir harekat başlatılmadığını bildirdi. Halep'te ordu ile SDG arasındaki çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Ordu açıklaması

Suriye ordusu, Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde sivillerin tahliyesinin devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, operasyon başlatıldığı yönünde bir beyan veya planın bulunmadığı vurgulandı.

Savunma Bakanlığı'ndan iddialar

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, SDG’nin Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde ana ve tali yolları mayınladığını ve mahallelerden ayrılmak isteyen yüzlerce sivili üzerlerine ateş açarak engellediğini aktardı. Açıklamada ayrıca SDG’nin havan topları ile ağır makineli silahlarla mahalleleri hedef almaya devam ettiği kaydedildi.

Ulaşım ve hava trafiği

Suriye Sivil Havacılık Otoritesi, Halep Uluslararası Havalimanı’ndaki tüm uçuşların yarın 23.00’a kadar askıya alındığını duyurdu.

Gelişmeler, bölgede güvenlik durumunun yakından izlenmesine neden olurken, tahliyeler ve ulaşım kısıtlamaları bölgedeki insani ve lojistik durumu etkiliyor.

