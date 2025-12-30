Suudi Arabistan, BAE’nin 'silah sevkiyatı' iddiasıyla Mukalla’yı bombaladı

Saldırı ve etkileri

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) gelen iki gemiyle ayrılıkçılara silah sevkiyatı yapıldığı iddiasıyla Yemen’in liman kenti Mukallayı bombaladı. Koalisyon, saldırının BAE destekli güney ayrılıkçılarına verilen yabancı askeri desteği hedef aldığını duyurdu.

İsmi açıklanmayan yerel bir kaynak, savaş uçaklarının liman bölgesini vurduğunu, tesis içinde ve çevresinde yüksek patlamalar duyulduğunu, saldırı sonrası liman çevresinde alevlerin yükseldiğini ve güvenlik alarmı verildiğini aktardı. Saldırının, iki geminin yüklerinin boşaltıldığı iskeleyi hedef aldığı bildirildi. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Gemiler ve koalisyonun iddiaları

Koalisyon sözcüsü Turki Al Maliki, BAE’nin Fucayra Limanı’ndan kalkan 2 geminin koalisyonun Ortak Kuvvetler Komutanlığı’ndan resmi izin almadan Cumartesi ve Pazar günleri Mukalla’ya girdiğini belirtti. Al Maliki, gemi mürettebatlarının takip sistemlerini devre dışı bıraktığını ve Hadramut ile Al-Mahra'da Güney Geçiş Konseyi güçlerini desteklemek üzere büyük miktarda silah ve savaş aracı indirdiğini söyledi.

Yemen yönetiminin kararı ve ilan edilen olağanüstü hal

Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi, ülkede 72 saat süresince tüm limanlar ve geçiş noktaları için hava, deniz ve kara yasağı uygulanacağını ve 90 gün olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. El-Alimi, ayrıca şu ifadeyi kullandı: "Birleşik Arap Emirlikleri ile Ortak Savunma Anlaşması işbu tarihten itibaren iptal edilmiştir."

Konsey Başkanı, tüm Birleşik Arap Emirlikleri güçlerine 24 saat içinde ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu ve BAE’yi Yemen’de iç çatışmayı körüklemekle suçladı. Televizyonda yaptığı konuşmada El-Alimi, BAE'nin STC'yi askeri tırmanışa zorladığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan'dan uyarı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, "Krallık, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri’nin attığı adımların son derece tehlikeli olduğunu kaydetmektedir" ifadelerine yer verdi.

