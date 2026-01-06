Tahran’da Hayat Pahalılığı Protestoları: Esnaf Kepenk Kapattı

Başkentte ticaretin yoğun olduğu semtlerde kepenkler iniyor, gerilim yükseliyor

İran’ın başkenti Tahranda yoğunlaşan hayat pahalılığı protestolarında, ticaretin yoğun olduğu bölgelerde esnaf kepenk kapattı. İran riyalinin dolar karşısında hızla değer kaybetmesinin ardından 28 Aralık’ta başlayan protestolar ikinci haftasına girdi.

Başkentteki gösteriler son günlerde yeniden yoğunluk kazandı. Döviz kurundaki artışın özellikle temel tüketim ürünleri ve ithal malların fiyatlarına yansıması, esnaf ve vatandaşların tepkisini körükledi. Eylemler, Tahran’ın güneyinde ticaretin yoğun olduğu Büyük Pazar başta olmak üzere Baharistan, Nasırhosro, Sadi ve Lalezar gibi pazar esnafının yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirildi.

Gösterilere katılan esnaflar, artan maliyetler nedeniyle satış yapamaz hale geldiklerini ve fiyat istikrarsızlığının ticari faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirtti. Büyük Pazar’da bazı esnaflar döviz kurundaki artış ve ürün fiyatlarındaki belirsizliği protesto ederek, "onurlu esnaf destek, destek" sloganları attı. Esnafların bir kısmı kepenk kapatırken, protestolar sırasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Polis müdahalesi ve gözaltı bilgisi yok

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polis ekiplerinin gösterilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ve müdahalenin ardından eylemcilerin ara sokaklara dağıldığı görüldü. Olaylar sırasında gözaltı olup olmadığına ilişkin ise resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Ekonomik koşullar ve yayılma

İran riyali karşısında dolar kurunun 140 bin bandını aşmasının ardından başkentte hayat pahalılığına karşı tepkiler yükselmişti. 12 günlük savaşın ardından ekonomik şartların ağırlaşması, yüksek enflasyon, temel gıda ve tüketim ürünlerindeki fiyat artışları ile alım gücündeki sert düşüş, geniş kesimlerde rahatsızlığa yol açtı.

28 Aralık’ta Tahran’ın güneyindeki Alaeddin ve Çaharsu pasajları ile Büyük Pazarta çok sayıda esnaf kepenk kapatmış; yüzlerce İranlı protestocu Vali Asr, Cumhuri ve İnkılap caddelerinde toplanarak yürüyüş gerçekleştirmişti. Tahran’daki protestoların ardından yapılan protesto ve grev çağrılarıyla gösteriler kısa sürede ülke geneline yayıldı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 31 eyaletin 27’sinde 257 noktada devam eden protestolarda 29’u protestocu, 4’ü çocuk, 2’si İranlı güvenlik güçlerinden olmak üzere en az 35 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

