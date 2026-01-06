Tahran’da Hayat Pahalılığı Protestoları: Esnaf Kepenk Kapattı

Tahran’da döviz krizi ve artan maliyetlerin tetiklediği protestolarda pazar esnafı kepenk kapattı; polis gazla müdahale etti, can kaybı bildirildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:34
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:34
Tahran’da Hayat Pahalılığı Protestoları: Esnaf Kepenk Kapattı

Tahran’da Hayat Pahalılığı Protestoları: Esnaf Kepenk Kapattı

Başkentte ticaretin yoğun olduğu semtlerde kepenkler iniyor, gerilim yükseliyor

İran’ın başkenti Tahranda yoğunlaşan hayat pahalılığı protestolarında, ticaretin yoğun olduğu bölgelerde esnaf kepenk kapattı. İran riyalinin dolar karşısında hızla değer kaybetmesinin ardından 28 Aralık’ta başlayan protestolar ikinci haftasına girdi.

Başkentteki gösteriler son günlerde yeniden yoğunluk kazandı. Döviz kurundaki artışın özellikle temel tüketim ürünleri ve ithal malların fiyatlarına yansıması, esnaf ve vatandaşların tepkisini körükledi. Eylemler, Tahran’ın güneyinde ticaretin yoğun olduğu Büyük Pazar başta olmak üzere Baharistan, Nasırhosro, Sadi ve Lalezar gibi pazar esnafının yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirildi.

Gösterilere katılan esnaflar, artan maliyetler nedeniyle satış yapamaz hale geldiklerini ve fiyat istikrarsızlığının ticari faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirtti. Büyük Pazar’da bazı esnaflar döviz kurundaki artış ve ürün fiyatlarındaki belirsizliği protesto ederek, "onurlu esnaf destek, destek" sloganları attı. Esnafların bir kısmı kepenk kapatırken, protestolar sırasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Polis müdahalesi ve gözaltı bilgisi yok

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polis ekiplerinin gösterilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği ve müdahalenin ardından eylemcilerin ara sokaklara dağıldığı görüldü. Olaylar sırasında gözaltı olup olmadığına ilişkin ise resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Ekonomik koşullar ve yayılma

İran riyali karşısında dolar kurunun 140 bin bandını aşmasının ardından başkentte hayat pahalılığına karşı tepkiler yükselmişti. 12 günlük savaşın ardından ekonomik şartların ağırlaşması, yüksek enflasyon, temel gıda ve tüketim ürünlerindeki fiyat artışları ile alım gücündeki sert düşüş, geniş kesimlerde rahatsızlığa yol açtı.

28 Aralık’ta Tahran’ın güneyindeki Alaeddin ve Çaharsu pasajları ile Büyük Pazarta çok sayıda esnaf kepenk kapatmış; yüzlerce İranlı protestocu Vali Asr, Cumhuri ve İnkılap caddelerinde toplanarak yürüyüş gerçekleştirmişti. Tahran’daki protestoların ardından yapılan protesto ve grev çağrılarıyla gösteriler kısa sürede ülke geneline yayıldı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 31 eyaletin 27’sinde 257 noktada devam eden protestolarda 29’u protestocu, 4’ü çocuk, 2’si İranlı güvenlik güçlerinden olmak üzere en az 35 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İran’ın başkenti Tahran’da yoğunlaşan hayat pahalılığı protestolarında, ticaretin yoğun olduğu...

İran’ın başkenti Tahran’da yoğunlaşan hayat pahalılığı protestolarında, ticaretin yoğun olduğu bölgelerde esnaf kepenk kapattı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karamürsel'de Forklift Devrildi: Belediye İşçisi Atabey Esen Hayatını Kaybetti
2
Balıkesir Gömeç'te Trafik Kazası: Keremköy Rampasında 4 Yaralı
3
Gelsenkirchen'de Noel Tatilinde Banka Soygunu
4
Manavgat Irmağı'nda 54 Yaşındaki Muharrem Çakır'ın Cesedi Bulundu
5
Erzincan'da Suç Oranları Düştü: Vali Aydoğdu 2025 Asayiş Raporunu Açıkladı
6
Manisa'da Suç Örgütüne Operasyon: 15 Şüpheli Gözaltında
7
Çanakkale’de 40 Araç Trafikten Men Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları