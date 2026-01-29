Tarsus’ta Kuyumcu Soygunu: Şüpheli İ.Y. Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kuyumcuyu silahla soyan İ.Y. (32) yakalanıp 'Silahlı Yağma' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:08
Olay

Mersin'in Tarsus ilçesinde, dün Kızılmurat Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir kuyumcuya yönelik silahlı soygun yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. (32) ilk olarak dükkâna gelerek 1 kilogram altın almak istedi; kuyumcunun olumsuz yanıtı üzerine ayrıldı.

Yaklaşık 15 dakika sonra geri dönen şüpheli bu kez 100 gramlık külçe talep etti. Külçeyi fotoğraf çekme bahanesiyle alan İ.Y., üzerinde bulunan silahı çıkarıp ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Soruşturma ve Yakalama

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti.

Tedbir alan emniyet güçleri, şüphelinin hareket yönlerinde arama yaptı ve yarım saat içinde İ.Y.'yi Altaylılar Mahallesindeki Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otobanı girişine yakın bir noktada, olayda kullandığı silah ile yakaladı.

İfade ve Tutuklama

Yakalanan şüphelinin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. İ.Y., kaçarken çaldığı 100 gram altını düştüğünü iddia ettiğini söyledi. Ayrıca sanal kumar oynadığı ve bunun sonucu olarak yaklaşık 5 milyon lira borçlandığını ifade ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından 'Silahlı Yağma' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme de şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

