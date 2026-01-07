Tarsus'ta Motosiklet Kamyonun Altına Girdi: Sürücü Ağır Yaralandı

Tarsus Beydeğirmeni'nde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü A.A. (24) ağır yaralandı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:01
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:01
Kaza Ayrıntıları

Kaza, Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesi otogar civarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.A. (24) idaresindeki 33 BBP 151 plakalı motosiklet ile M.T. (63) yönetimindeki kamyon kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın ardından motosiklet kamyonun altında sıkıştı, sürücü yola savrularak ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ambulansta ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

