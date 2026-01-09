Tarsus'ta ters yön ve akrobatik yapan motosikletçilere 30 bin 734 TL ceza

Tarsus’ta ters yönde gidip akrobatik hareket yapan 3 motosiklet sürücüsüne jandarma tarafından toplam 30 bin 734 TL para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 20:17
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 20:17
Jandarma, tehlikeli sürüş yapan 3 sürücüyü tespit etti

Mersin’in Tarsus ilçesinde ters yönde ilerleyip akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüleri jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

3 motosiklet sürücüsüne ilişkin tespitler sonucunda toplam 30 bin 734 TL idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarsus ilçemizde 3 motosiklet sürücüsünün yol üzerinde ters yönde ilerleyerek ve akrobatik hareketler yaparak hem kendi güvenliklerini hem de diğer sürücü ve yayaların güvenliklerini tehlikeye attığı görülmüştür. Mersin İl Jandarma Komutanlığımız Trafik Jandarması ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda motosikletlerin tescil plakaları tespit edilmiştir. Tespiti yapılan tescil plakalarına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 30 bin 734 TL cezai işlem uygulanmıştır. Mersin’imizin huzurunu ve güvenliğini daim kılmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir"

