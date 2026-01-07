Tatvan'da çatıda kopan kar kütlesi can aldı: 21 yaşındaki Ayşe İder uğurlandı

Olay ve müdahale

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Fuar Mahallesinde meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Ayşe İder üzerine bir binanın çatısından kopan kar kütlesinin düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız, kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze töreni ve bölgedeki çalışmalar

Olay anı güvenlik kameralarına da yansırken, genç kızın üniversite sınavına hazırlandığı öğrenildi. Sabah saatlerinde hastaneden alınan Ayşe İder’in cenazesi, kılınan namazın ardından Karataş Camiinden kaldırılarak Küçüksu Mezarlığında defnedildi.

Olay sonrası polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bina çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yetkililer, çatılarda biriken kar ve buz kütlelerine karşı bina sahiplerinin gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladı.

