Tekirdağ Çorlu'da Jandarmadan Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Tekirdağ Çorlu'da Jandarmadan Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Önerler Mahallesi'nde yol kontrolünde büyük miktarda madde ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın planlı istihbarat çalışması kapsamında, Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'nde A.Y. ve K.D. isimli şahısların kullandığı araç, yol kontrol noktasında durduruldu.

Araç içerisinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 28 bin adet sentetik ecza, 5 bin adet extacy, suçtan elde edildiği değerlendirilen 545 TL ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve materyallere el konulurken, şüpheli şahıslar nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirilirken, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın devam edeceğini vurguladı.

