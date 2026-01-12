Tekirdağ Çorlu'da Jandarmadan Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Tekirdağ Çorlu’da jandarma ekipleri Önerler Mahallesi’ndeki yol kontrolünde 28 bin sentetik ecza ve 5 bin extacy ele geçirip 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:44
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:44
Önerler Mahallesi'nde yol kontrolünde büyük miktarda madde ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın planlı istihbarat çalışması kapsamında, Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi'nde A.Y. ve K.D. isimli şahısların kullandığı araç, yol kontrol noktasında durduruldu.

Araç içerisinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 28 bin adet sentetik ecza, 5 bin adet extacy, suçtan elde edildiği değerlendirilen 545 TL ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve materyallere el konulurken, şüpheli şahıslar nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirilirken, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın devam edeceğini vurguladı.

