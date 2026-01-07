Tekirdağ'da Halk Otobüsü Şoförü Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Yetiştirdi

Tekirdağ'da halk otobüsü şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir halk otobüsünde yolculuk yapan bir vatandaş aniden fenalaştı. Olay, yolcuların ve kamuoyunun takdirini topladı.

Olayın ayrıntıları

Otobüste bulunanlar durumu şoföre bildirdi. Şoför Tufan Atalay, güzergâhını değiştirip otobüsü Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi önüne çekti. Kapıları açarak sağlık ekiplerinden sedye talep etti ve hastayı güvenli şekilde ekiplerine teslim etti. Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şoförün açıklaması

Tufan Atalay yaşananları şöyle anlattı: "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs şoförüyüm. Yolculardan biri rahatsızlanan bir hastamız olduğunu söyledi ve acile çekmemi istedi. Hiç tereddüt etmeden otobüsü Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’nin önüne çektim. Hastamızın kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendik. Kapıları açtım, sedye istedik ve hastayı sağlık ekiplerine teslim ettik. Sağlık her şeyden önemli, önce insan. Allah kimsenin başına böyle bir dert vermesin"

Atalay, hastanın durumunun ciddi olduğunu ve yaklaşık dört gün hastanede tedavi gördüğünü, sonrasında hastanın gelip teşekkür ettiğini belirtti: "Daha sonra hasta gelip teşekkür etti, helalleştik. O an çok rahatsızdı, göğüs bölgesinde ciddi bir sorun vardı. Çok şükür zamanında yetiştirildi"

Sonuç

Olay, kamu hizmetinde görev yapan personelin kriz anlarında aldığı inisiyatifin hayati sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

