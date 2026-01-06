Tekirdağ'da Karaya Oturan 'White Lina' Gemisi 24 Saatte Kurtarıldı

Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde Lodos nedeniyle karaya oturan Palau bandıralı 'White Lina', Kıyı Emniyeti ekiplerinin 24 saatlik çalışmasıyla yüzdürülerek güvenli alana çekildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:47
Tekirdağ'da Karaya Oturan 'White Lina' Gemisi 24 Saatte Kurtarıldı

Tekirdağ'da Karaya Oturan 'White Lina' Gemisi 24 Saatte Kurtarıldı

Marmaraereğlisi'nde Lodosun Yol Açtığı Olay ve Kurtarma Çalışması

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgarın sürüklediği kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin yaklaşık 24 saat süren çalışmasıyla yeniden yüzdürülerek güvenli alana alındı.

Olay, Dereağzı Mahallesi Santos Plajı açıklarında meydana geldi. Lodosun etkisiyle manevra kabiliyeti azalan Palau bayraklı 'White Lina' isimli kuru yük gemisi kıyıya sürüklenerek karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Müdahale kapsamında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-21 ve Kurtarma-Mehmetçik römorkörleri ile kurtarma çalışmaları başlatıldı ve geminin emniyetli şekilde yüzdürülmesi için yoğun çaba harcandı.

Yaklaşık 24 saat süren müdahalenin ardından gemi bulunduğu yerden kurtarılarak Marmaraereğlisi demirleme sahasına çekildi. Demirleme sahasında, gemide herhangi bir yapısal hasar ya da deniz kirliliği oluşup oluşmadığının belirlenmesi amacıyla teknik inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, geminin 4 gün önce Libya’dan Tekirdağ’a yük almak üzere seyre çıktığı öğrenildi.

TEKİRDAĞ'IN MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGARIN SÜRÜKLEDİĞİ KURU YÜK GEMİSİ...

TEKİRDAĞ'IN MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGARIN SÜRÜKLEDİĞİ KURU YÜK GEMİSİ, KIYI EMNİYETİ EKİPLERİNİN YAKLAŞIK 24 SAAT SÜREN ÇALIŞMASIYLA YENİDEN YÜZDÜRÜLEREK GÜVENLİ ALANA ALINDI.

OLAY, DEREAĞZI MAHALLESİ SINIRLARINDA BULUNAN SANTOS PLAJI AÇIKLARINDA MEYDANA GELDİ. LODOSUN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karamürsel'de Forklift Devrildi: Belediye İşçisi Atabey Esen Hayatını Kaybetti
2
Balıkesir Gömeç'te Trafik Kazası: Keremköy Rampasında 4 Yaralı
3
Gelsenkirchen'de Noel Tatilinde Banka Soygunu
4
Manavgat Irmağı'nda 54 Yaşındaki Muharrem Çakır'ın Cesedi Bulundu
5
Erzincan'da Suç Oranları Düştü: Vali Aydoğdu 2025 Asayiş Raporunu Açıkladı
6
Manisa'da Suç Örgütüne Operasyon: 15 Şüpheli Gözaltında
7
Çanakkale’de 40 Araç Trafikten Men Edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları