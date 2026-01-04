DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.937.363,43 -1,31%

Tekirdağ'da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu: 2 Şüpheliye Adli İşlem

Tekirdağ'da polis denetimlerinde masaj salonlarında fuhuş faaliyetleri ortaya çıktı; 2 işletme sahibi hakkında adli, 11 iş yeri ve 4 mağdur hakkında idari işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:34
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:48
Tekirdağ'da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu: 2 Şüpheliye Adli İşlem

Tekirdağ'da Masaj Salonlarına Yönelik Fuhuş Operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde yürütülen denetimlerde, masaj salonlarına yönelik uygulamalarda fuhuş faaliyetleri tespit edildi.

Denetim Kapsamı ve Sonuçlar

Emniyet ekipleri Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda 45 masaj salonu denetlendi. Yapılan kontrollerde 160 şahsın UYAP ve GBT sorgusu yapıldı ve 11 iş yeri hakkında işlem tesis edildi.

Çorlu'daki Tespitler

Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren 2 masaj salonunda, masöz olarak çalışan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Olayla ilgili işletme sahibi 2 şüpheli şahıs hakkında 'fuhuşa yer temini ve aracılık etme' suçundan adli işlem başlatılırken, 4 mağdur şahıs hakkında idari işlem uygulandı.

Diğer İhlaller ve İdari Yaptırımlar

Denetimler sırasında bazı işletmelerde ruhsatsız faaliyet yürütüldüğü, ruhsata aykırı alkol sunumu yapıldığı, kapalı alanlarda sigara içildiği, mesul müdür olmadan faaliyet gösterildiği ve belgesiz masaj hizmeti verildiği tespit edildi. Belirlenen ihlaller nedeniyle işletmelere ilgili mevzuata göre idari yaptırımlar uygulandı.

Denetimlerin Süreceği Açıklaması

Tekirdağ genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız şekilde sürdürüleceği bildirildi.

İŞLETME SAHİBİ 2 ŞÜPHELİ ŞAHIS HAKKINDA 'FUHUŞA YER TEMİNİ VE ARACILIK ETME' SUÇUNDAN ADLİ İŞLEM...

İŞLETME SAHİBİ 2 ŞÜPHELİ ŞAHIS HAKKINDA 'FUHUŞA YER TEMİNİ VE ARACILIK ETME' SUÇUNDAN ADLİ İŞLEM BAŞLATILIRKEN, 4 MAĞDUR ŞAHIS HAKKINDA İDARİ İŞLEM UYGULANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Serik'te Anne ve 7 Yaşındaki Kızını Öldüren Baba Ankara'da Teslim Oldu
2
Balıkesir Erdek'te Kayıp Elif Kumal İçin Valilikten Açıklama
3
Tekirdağ'da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu: 2 Şüpheliye Adli İşlem
4
Sungurlu'da 13 Yıllık Cezaevi Firarisi Çatılardan Atlayarak Kaçamadı
5
Çorum Bayat'ta Sobadan Çıkan Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
6
Gaziantep'te Tramvayın Çarptığı Adam Yaralandı
7
Balıkesir'de Lodos Etkisi: 9 Yük Gemisi Edremit Körfezi'ne Sığındı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları