Tekirdağ'da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu: 2 Şüpheliye Adli İşlem

Tekirdağ'da Masaj Salonlarına Yönelik Fuhuş Operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde yürütülen denetimlerde, masaj salonlarına yönelik uygulamalarda fuhuş faaliyetleri tespit edildi.

Denetim Kapsamı ve Sonuçlar

Emniyet ekipleri Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda 45 masaj salonu denetlendi. Yapılan kontrollerde 160 şahsın UYAP ve GBT sorgusu yapıldı ve 11 iş yeri hakkında işlem tesis edildi.

Çorlu'daki Tespitler

Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren 2 masaj salonunda, masöz olarak çalışan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Olayla ilgili işletme sahibi 2 şüpheli şahıs hakkında 'fuhuşa yer temini ve aracılık etme' suçundan adli işlem başlatılırken, 4 mağdur şahıs hakkında idari işlem uygulandı.

Diğer İhlaller ve İdari Yaptırımlar

Denetimler sırasında bazı işletmelerde ruhsatsız faaliyet yürütüldüğü, ruhsata aykırı alkol sunumu yapıldığı, kapalı alanlarda sigara içildiği, mesul müdür olmadan faaliyet gösterildiği ve belgesiz masaj hizmeti verildiği tespit edildi. Belirlenen ihlaller nedeniyle işletmelere ilgili mevzuata göre idari yaptırımlar uygulandı.

Denetimlerin Süreceği Açıklaması

Tekirdağ genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız şekilde sürdürüleceği bildirildi.

