Tekirdağ'da otobüste fenalaşan vatandaşı hastaneye yetiştiren şoför — O anlar kamerada

Tekirdağ'da otobüste fenalaşan vatandaşı hastaneye yetiştiren şoför

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, halk otobüsünde seyir halindeyken fenalaşan ve kalp rahatsızlığı geçirdiği belirlenen bir yolcu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü şoförünün hızlı müdahalesiyle hastaneye yetiştirildi.

Olay ve müdahale

Olay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde yolculuk sırasında meydana geldi. Aniden rahatsızlanan yolcuyu fark eden diğer yolcular durumu şoföre bildirdi. Durumu ciddiyetle değerlendiren şoför Tufan Atalay, tereddüt etmeden güzergâhını değiştirerek otobüsü Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi önüne çekti.

Atalay kapıları açtı, sağlık ekiplerinden sedye talep ederek hastanın güvenli şekilde acil servise teslim edilmesini sağladı. Yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şoförün sözleri

Tufan Atalay yaşananları anlatarak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförüyüm. Yolculardan biri rahatsızlanan bir hastamız olduğunu söyledi ve acile çekmemi istedi. Hiç tereddüt etmeden otobüsü Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'nin önüne çektim. Hastamızın kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendik. Kapıları açtım, sedye istedik ve hastayı sağlık ekiplerine teslim ettik. Sağlık her şeyden önemli, önce insan. Allah kimsenin başına böyle bir dert vermesin" dedi.

Atalay, hastanın durumunun ciddi olduğunu ve yaklaşık dört gün hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Daha sonra hasta gelip teşekkür etti, helalleştik. O an çok rahatsızdı, göğüs bölgesinde ciddi bir sorun vardı. Çok şükür zamanında yetiştirildi" ifadelerini kullandı.

Kamu hizmetinde inisiyatifin önemi

Olay, kamu hizmetinde görev yapan personelin kriz anlarında aldığı inisiyatifin hayati sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi. Yolcular ve kamuoyunun takdirini toplayan müdahale, acil durumlarda hızlı karar vermenin önemini vurguladı.

