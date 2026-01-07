Tekirdağ'da otobüste fenalaşan vatandaşı hastaneye yetiştiren şoför — O anlar kamerada

Tekirdağ Süleymanpaşa'da halk otobüsünde kalp rahatsızlığı geçiren yolcu, şoför Tufan Atalay'ın hızlı müdahalesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:31
Tekirdağ'da otobüste fenalaşan vatandaşı hastaneye yetiştiren şoför — O anlar kamerada

Tekirdağ'da otobüste fenalaşan vatandaşı hastaneye yetiştiren şoför

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, halk otobüsünde seyir halindeyken fenalaşan ve kalp rahatsızlığı geçirdiği belirlenen bir yolcu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü şoförünün hızlı müdahalesiyle hastaneye yetiştirildi.

Olay ve müdahale

Olay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde yolculuk sırasında meydana geldi. Aniden rahatsızlanan yolcuyu fark eden diğer yolcular durumu şoföre bildirdi. Durumu ciddiyetle değerlendiren şoför Tufan Atalay, tereddüt etmeden güzergâhını değiştirerek otobüsü Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi önüne çekti.

Atalay kapıları açtı, sağlık ekiplerinden sedye talep ederek hastanın güvenli şekilde acil servise teslim edilmesini sağladı. Yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şoförün sözleri

Tufan Atalay yaşananları anlatarak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförüyüm. Yolculardan biri rahatsızlanan bir hastamız olduğunu söyledi ve acile çekmemi istedi. Hiç tereddüt etmeden otobüsü Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'nin önüne çektim. Hastamızın kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendik. Kapıları açtım, sedye istedik ve hastayı sağlık ekiplerine teslim ettik. Sağlık her şeyden önemli, önce insan. Allah kimsenin başına böyle bir dert vermesin" dedi.

Atalay, hastanın durumunun ciddi olduğunu ve yaklaşık dört gün hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Daha sonra hasta gelip teşekkür etti, helalleştik. O an çok rahatsızdı, göğüs bölgesinde ciddi bir sorun vardı. Çok şükür zamanında yetiştirildi" ifadelerini kullandı.

Kamu hizmetinde inisiyatifin önemi

Olay, kamu hizmetinde görev yapan personelin kriz anlarında aldığı inisiyatifin hayati sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi. Yolcular ve kamuoyunun takdirini toplayan müdahale, acil durumlarda hızlı karar vermenin önemini vurguladı.

(HLD-)

Otobüste kalp rahatsızlığı geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi: O anlar kamerada

Otobüste kalp rahatsızlığı geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi: O anlar kamerada

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt'ta İnşaat Konteynırında Bilinmeyen Nedenden Yangın
2
Yalova SGK Avukatı Zekeriya Polat Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti
3
Adana'da kombi borusuna sıkışan parmak Cankur ekiplerince kurtarıldı
4
Mardin’de Aralık 2025’te 15 Terör Operasyonu: 17 Gözaltı, 3 Tutuklama
5
Kayseri'de 'yağma' suçundan 17 yıl 8 ay 1 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
6
Esenyurt’ta İnşaat Konteynerinde Yangın: İtfaiye Sevk Edildi
7
Aydın’da Ev ve Otomobilini Yaktı, Kendine Ateş Açtı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları