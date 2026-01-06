Tekirdağ'da Su Ürünleri Denetimleri Sıkılaşıyor: Yasa Dışı Avcılığa Kararlı Mücadele

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 1380 sayılı Kanun çerçevesinde yıl boyunca eş zamanlı denetimlerle su ürünlerini koruyor ve yasa dışı avcılıkla mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:44
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:44
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinin korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında il genelinde yürüttükleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, bölgedeki doğal su kaynaklarının korunarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan denetimleri yıl boyunca kesintisiz sürdürüyor.

Yasal Çerçeve ve Eş Zamanlı Denetimler

Çalışmalar, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüyor. İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı su ürünleri kontrol ekipleri tarafından Tekirdağ genelinde eş zamanlı ve aralıksız denetimler gerçekleştiriliyor.

Amaç ve Beklenen Etki

Denetimlerin temel hedefi, su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı su ürünleri avcılığıyla etkin mücadele edilmesi olarak belirtildi. Yetkililer, denetimlerin caydırıcılığı artırmayı ve doğal kaynakların korunmasını sağlayarak halkın ve gelecek nesillerin çıkarlarını güvence altına almayı amaçladıklarını vurguladı.

Kararlılık Mesajı

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, mevzuata aykırı faaliyetlere karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Bölgedeki denetimlerin sürdürülmesiyle hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürülebilir su ürünleri yönetimi sağlanması hedefleniyor.

