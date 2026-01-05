DOLAR
Tekirdağ Merkezli 10 İlde Eş Zamanlı Operasyon: Oto Yedek Parça Dolandırıcılığına Darbe

Tekirdağ merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, internetten oto yedek parça vaadiyle 500'den fazla kişiyi dolandıran organize suç örgütü çökertildi; 29 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 08:59
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 08:59
Tekirdağ merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, internet üzerinden oto yedek parçası satma vaadiyle yüzlerce vatandaşı dolandırdığı belirlenen organize suç örgütüne büyük darbe vuruldu.

Operasyonun koordinasyonu ve kapsamı

Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Manisa, Konya, Mersin ve Denizli’de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Gözaltılar ve adli süreç

Operasyonlarda toplam 29 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklanarak cezaevine gönderildi; 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Mağdur sayısı ve maddi boyut

Şüphelilerin bu yöntemle 500’den fazla vatandaşı dolandırdığı ve yaklaşık 250 milyon TL tutarında haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

