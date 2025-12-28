DOLAR
Sinop’ta Çangal Dağı’nda Kar 30 Santimetreye Ulaştı

Sinop Ayancık'ta Çangal Dağı'nda etkili kar yağışı; kar kalınlığı yaklaşık 30 cm oldu, ekipler yolları ulaşıma açık tutmak için çalıştı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:28
Sinop’ta Çangal Dağı’nda Yoğun Kar Yağışı

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Sinop’un Ayancık ilçesinde, bin 605 metre rakımlı Çangal Dağında etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede zaman zaman araçlar yollarda beklemek zorunda kalırken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri aralıksız sürdürdükleri çalışmalarla yolları ulaşıma açık tuttu.

Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar ise kar yağışının oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

