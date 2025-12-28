Sinop’ta Çangal Dağı’nda Kar 30 Santimetreye Ulaştı

Sinop’ta Çangal Dağı’nda Yoğun Kar Yağışı
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Sinop’un Ayancık ilçesinde, bin 605 metre rakımlı Çangal Dağında etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede zaman zaman araçlar yollarda beklemek zorunda kalırken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri aralıksız sürdürdükleri çalışmalarla yolları ulaşıma açık tuttu.
Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar ise kar yağışının oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.
