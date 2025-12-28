Antakya'da Beton Mikseri Motosiklete Çarptı: 13 Yaşındaki Esat D. Hayatını Kaybetti

Kaza ve müdahale

Kaza, Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde bulunan müze kavşağı'nda meydana geldi. Seyir halinde olan İ.D. idaresindeki 34 FEE 246 plakalı motosiklet, beton mikseriyle çarpıştı.

Beton mikserinin altında kalan motosikletteki sürücü İ.D. ile yolcular 13 yaşındaki Esat D. ve M.D. ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine polis ve ambulans ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Esat D.'ye ilk müdahaleyi yaparak Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Esat D. hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

