Tekirdağ Süleymanpaşa'da Zabıta İzinsiz Afiş ve Pankartları Kaldırdı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da zabıta ekipleri izinsiz branda, afiş ve pankartları sökerek kaldırdı; izinsiz reklam faaliyetlerine yasal işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:58
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:58
İlçe genelinde denetim ve temizlik çalışması yapıldı

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde zabıta ekiplerince izinsiz reklam unsurlarına yönelik denetim ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

İlçe genelinde çok sayıda mahallede yürütülen çalışmalarda, şehir estetiğine zarar verdiği tespit edilen ve izinsiz olarak asılan branda, afiş ve pankartlar zabıta ekipleri tarafından sökülerek kaldırıldı.

Denetimler kapsamında izinsiz reklam faaliyeti yürüten işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem uygulandı.

