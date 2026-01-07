TEM Otoyolu Derince'de Bariyerleri Parçalayan Kaza: 1 Yaralı

TEM Otoyolunun Kocaeli geçişinde demir bariyerleri parçalayan ve yön tabelasına çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, TEM Otoyolu Derince geçişi Ankara istikameti İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 41 BU 776 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yol ayrımındaki demir bariyerlere çarpan araç, yaklaşık 8 metre boyunca bariyerleri parçaladıktan sonra yön tabelasına çarparak durabildi.

Müdahale ve Soruşturma

Kazanın şiddetiyle hava yastıkları açıldı ve hurdaya dönen otomobilde sürücü A.K. sıkıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı müdahale etti.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

