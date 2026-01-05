TEM Otoyolu Esenler'de Otomobil Kamyonete Çarptı: Bariyerlere Çıktı, 2 Yaralı

TEM Otoyolu Esenler mevkiinde otomobilin kamyonete çarpıp bariyerlere çıkması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, trafik normale döndü.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 22:57
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 22:58
Kazanın Detayları ve Trafik Akışı

Kaza, saat 20.40 sıralarında TEM Otoyolu Esenler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy yönüne giden 34 JG 0801 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybederek aynı yöne ilerleyen 34 CJS 561 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil savrularak bariyerlerin üzerine çıktı ve hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin incelemesinin tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların çekilmesiyle tamamen açıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

