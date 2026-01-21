TEM Otoyolu Sakarya geçişinde zincirleme kaza: 1 ölü, 19 yaralı

Sapanca, Uzunkum mevkii — Ankara istikameti

TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Ankara istikameti Uzunkum mevkiinde yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3’ü ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün çocuk olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatıldı, ekiplerin araçları kaldırma ve yol temizleme çalışmaları sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

