TEM Otoyolu Sakarya geçişinde zincirleme kaza: 1 ölü, 19 yaralı

TEM Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkiinde yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 20:38
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 20:38
TEM Otoyolu Sakarya geçişinde zincirleme kaza: 1 ölü, 19 yaralı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde zincirleme kaza: 1 ölü, 19 yaralı

Sapanca, Uzunkum mevkii — Ankara istikameti

TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Ankara istikameti Uzunkum mevkiinde yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3’ü ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ünün çocuk olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatıldı, ekiplerin araçları kaldırma ve yol temizleme çalışmaları sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu savaş alanına döndü: 1 ölü, 19 yaralı

TEM Otoyolu savaş alanına döndü: 1 ölü, 19 yaralı

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartepe'de Otobüs Şarampole Yuvarlandı: Yaralı Sayısı 39'a Yükseldi
2
Siirt’in Kurtalan ilçesinde kaza: Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı — 2 yaralı
3
Muş Altınova'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
4
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
5
Nusaybin'de Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı — Yaralanma Yok
6
Bolu'da Alperen vakası: Aileye yurt dışı kaynaklı tehdit mesajları
7
Hatay'da Trafik Kazası: Serinyol'da Takla Atan Otomobil — 1 Ölü, 3 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları