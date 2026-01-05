TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi bin 200 Ankara keçisini koruyor; 550 ile 600 oğlak bekleniyor

TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi bin 200 Ankara keçisini koruyor

Eskişehir Mahmudiye'de faaliyet gösteren Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki Anadolu Tarım İşletmesi'nde, nesli tehlike altında olan Angora olarak bilinen Ankara keçileri titiz bir koruma ve bakım programı ile gözetiliyor. İşletmede toplam bin 200 Ankara keçisi bulunuyor ve gen kaynakları büyük özenle muhafaza ediliyor.

1815 yılında Sultan 2. Mahmud döneminde "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla faaliyete başlayan işletmenin Esenbel mevkiindeki Keçicilik Şubesi'nde bakılan bu tiftiğiyle değerli küçükbaş hayvanlar, özellikle kürk ve tiftiğiyle ön plana çıkıyor. Bu yıl Mart ve Nisan aylarında doğum sezonunda 550 ile 600 oğlak bekleniyor.

Kış bakımı ve koruma önlemleri

Soğuk havalarda 5 kişilik ekip sürüyü gece gündüz izleyerek bakımını sürdürüyor. Günlük bakım mesaisi sabah 07.00'de başlıyor ve akşam 17.00'ye kadar kademeli çalışmalarla devam ediyor. Müdürlük bilgisi dâhilinde uygulanan aylık ve yıllık aşı programları ile hastalık riskleri asgariye indiriliyor; ayrıca sürüye zarar verebilecek hayvan saldırılarına karşı Keçicilik Şubesi çevresi anbean gözetleniyor.

Yetkililerin açıklamaları

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Nesli tükenmekte olan Ankara Keçisi, Türklerin Anadolu’ya gelişiyle beraber getirdikleri ve tarih boyunca Türklerle özdeşleşmiş çok özel bir hayvandır. Bu keçi türü, özellikle kıymetli tiftiğiyle ön plana çıkmaktadır. Süt verimi düşük olduğu ve eti halk arasında çok tercih edilmediği için sadece tiftik amaçlı yetiştirilmektedir. Bu nedenle nesli tükenme tehlikesi altındadır ve genetik yapısının korunması büyük önem taşımaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) bünyesinde, uzun yıllardır işletmemizde koruma amacıyla yetiştirilmektedir. Şu an işletmemizde toplam bin 200 hayvanımız mevcuttur; bu yıl 550 ana başı keçiyi yavru almak üzere tekeye verdik. Mart-Nisan aylarındaki doğum sezonunda yaklaşık 550-600 yeni yavru almayı hedefliyoruz"

Veteriner hekim Ayhan Biçer ise, "İşletmemizdeki bin 200 keçinin bakımı 5 kişilik bir ekip tarafından titizlikle yürütülmektedir. Mesai sabah saat 07.00’de kesif ve kaba yemlerin verilmesiyle başlar, akşam 17.00 civarında yemler yenilenir. İki ay sürecek teke katımının ardından, 5 aylık gebelik süresi sonunda yavrularımızı almayı bekliyoruz. Ankara Keçisi, Türkiye’deki toplam keçi popülasyonunun sadece yüzde 2 buçuğunu oluşturmaktadır. Genetik saflığı korumak adına işletmemize dışarıdan kaynağı belirsiz hayvan girişi kesinlikle yapılmamaktadır. Her yıl tekeler ve keçiler, genetik özelliklerine bakılarak özenle seçilmekte; Ankara Keçisi özelliğini tam yansıtmayan hayvanlar sürüden çıkarılmaktadır. Ayrıca temel amacımız hayvanları hastalandıktan sonra tedavi etmek değil, korumaktır. Bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dâhilinde, teknik personelimiz tarafından aylık ve yıllık aşı programları eksiksiz bir şekilde uygulanmaktadır"

Sonuç olarak, TİGEM'in Anadolu Tarım İşletmesi, kış koşullarında da bin 200 Ankara keçisinin genetik bütünlüğünü ve sağlığını korumaya devam ediyor; Mart-Nisan döneminde hedeflenen 550 ile 600 yeni yavru için hazırlıklar sürüyor.

