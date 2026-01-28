Tokat Başçiftlik'te Halı Saha Çatısı Kar Yükü Nedeniyle Çöktü

Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki kapalı halı sahanın çatısı yoğun kar yükü nedeniyle çöktü; can kaybı olmadı, saha kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:45
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 10:04
Tokat’ın Başçiftlik ilçe merkezinde bulunan kapalı halı sahanın çatısı, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, çatıda biriken aşırı kar yükü yapının taşıyıcı sistemine fazla gelince çökme meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kış mevsimi nedeniyle halı sahanın kapalı olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Çökme sonrası halı sahada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yetkili Açıklaması

Kar yağışı nedeniyle halı sahanın çatısının çöktüğünü söyleyen Nazif Karakoç, "Burası Başçiftlik ilçe merkezimizde bulunan halı sahadır. Yoğun kış şartları nedeniyle çatısı çökmüştü. Şu anda halı saha tamamen kullanılamaz hale geldi. Kış aylarında kullanılmayan halı sahada olumsuz olaylara sebep vermemiştir" dedi.

