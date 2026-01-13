Tokat Erbaa'da D-100 Uygulamasında Kaçak Göçmen Taşıyan Sürücü Tutuklandı

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolu ilçe girişindeki uygulama noktasında Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, Erzurum’dan İstanbul’a gittiği öğrenilen 06 BMH 273 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, arka koltukta 3 Afgan uyruklu kaçak göçmen tespit edildi.

Yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen göçmenler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Sürücü M.Y. gözaltına alındı.

İddialar ve Soruşturma

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden M.Y., göçmenleri Erbaa’da yoldan geçerken tesadüfen aracına aldığını ve herhangi bir ücret almadığını öne sürdü. Kaçak göçmenler ise parayı şoföre vermediklerini, başka bir şahsa ödeme yaptıklarını belirtti.

Yapılan soruşturmada, göçmenlerin toplam 4 bin Dolar karşılığında taşındığının belirlendiği öğrenildi.

Son Durum

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tokat Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

