Tokat Erbaa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Tokat Erbaa'da 2 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı; 2 şüpheli göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:35
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:35
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü yürüttü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yürütülen çalışmalarda 2 ayrı operasyon sonucunda Afganistan uyruklu toplam 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonları, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Tokat İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen B.G., U.A. ve A.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücüler B.G. ve U.A., çıkarıldıkları mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak Tokat Çamlıbel Cezaevi'ne gönderildi.

Diğer şüpheli A.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

