Tokat Niksar'da Park Halindeki Peugeot (34 F 2808) Yanarak Hurdaya Döndü

Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeki Peugeot yandı

Olayın Detayları

Tokat’ın Niksar ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alarak hurdaya döndü.

Edinilen bilgilere göre, M.A.'ya ait park halindeki 34 F 2808 plakalı Peugeot marka otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangının otomobilin iç kısmından başladığı tahmin edilirken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının ardından otomobil, hurda yığınına döndü.

