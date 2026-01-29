Tokat Sulusaray'da Ahır Çatısı Kar Yükü Nedeniyle Çöktü

Tokat Sulusaray Tekkeyeni köyünde yoğun kar nedeniyle Mustafa Yapıcı'ya ait ahırın çatısı çöktü; can kaybı yok, hayvanlar komşu ahırlara nakledildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:42
Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı, can kaybı yaşanmadı

Tokat'ın Sulusaray ilçesi, Tekkeyeni köyünde yoğun kar yağışı sonucu bir ahırın çatısı çöktü. Olay, ahırda bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Yapıcı'ya ait ahır kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Ahırın çöken bölümünde herhangi bir canlı bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Hayvanlar komşu ahırlara nakledildi ve ahırda maddi hasar meydana geldi.

Mustafa Yapıcı olayı şöyle anlattı: "Tekkeyeni köyündeyiz. Çok kar yağdı ve karın sulanması nedeniyle ağırlaştı. Ahırdaki çatı karın ağırlığına dayanamayarak uçtu. Hayvanlarımızı komşularımızın ahırlarına dağıttık. Ahırımızın durumu bu vaziyette. Ahırın diğer kısmındaki direklerde de kırıklar var. Herkes çok dikkatli olsun, çatılar bu ağırlığa dayanmıyor".

