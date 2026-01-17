Tokat'ta 17 Yaşındaki Berkay Melikoğlu Davası Ertelendi

Tokat'ın Turhal ilçesinde 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu'nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava, üçüncü duruşma sonrası ertelendi.

Tokat’ın Turhal ilçesinde 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu’nun bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava, ilk duyuruda 16 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Olay, 3 Mart 2025 tarihinde Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesi'nde çıkan tartışma sırasında meydana geldi. Çıkan kavgada ağır yaralanan Berkay Melikoğlu, kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili açılan davanın üçüncü duruşması görüldü.

Duruşma, Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Berkay Melikoğlu'nun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan A.M.Ö. ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanık avukatı savunmasında müvekkilinin giyim ve kuşamının düzgün olduğunu belirterek sanığın kötü biri olmadığını savundu. Avukat, müvekkilinin çocukluk hayalinin polis olmak olduğunu söyleyerek: 'Büyüyünce polis olmak istiyordu. Gelecekteki meslektaşları gelip evinden kelepçeyle aldılar' ifadelerini kullandı. Bu savunma, duruşma salonunda bulunan Berkay Melikoğlu'nun yakınlarının tepkisine neden oldu.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Şubat 2026 tarihine erteledi.

