Tokat'ta Baba Cinayeti Aydınlatıldı: Mustafa Cankurtaran ve 5 Şüpheli Adliyede

Tokat'ta 4 ay önce öldürülen Zihni Cankurtaran'ın ölümü, 1,5 aylık teknik ve fiziki takip sonunda aydınlatıldı; 6 kişiden 5'i adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:41
Tokat'ta 4 ay önce işlenen baba cinayeti, kurulan özel ekiplerin 1,5 aylık titiz teknik ve fiziki takibiyle çözüldü. Olayla bağlantılı gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edilirken, soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Soruşturmanın başlangıcı ve takibin seyri

Almanya'da yaşayan Süreyya Aksoy'ın aralık ayında yaptığı ihbar üzerine harekete geçen Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ilk incelemede maktul Zihni Cankurtaran'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı araca ilişkin PTS kayıtlarında anormallikler tespit etti. Bu bulgular doğrultusunda, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kuruldu ve ekip, Zihni Cankurtaran'ı yaklaşık 1,5 ay boyunca adım adım teknik ve fiziki olarak takip etti.

Olayın ayrıntıları

İncelemeler sonucu, Zihni Cankurtaran'ın Türkiye'ye geldikten sonra Tokat'a geçtiği ve kendi adına kayıtlı birden fazla taşınmazın, oğlu Mustafa Cankurtaran'a verdiği vekaletle satıldığı belirlendi. Satışlardan elde edilen parayı isteyen maktulle oğlu arasında başlayan geçimsizlik büyüdü; tartışmanın ardından Mustafa Cankurtaran'ın babasını baltayla öldürdüğü ve cansız bedeni havuzun depo kısmına gizlediği tespit edildi. Adli incelemede Zihni Cankurtaran'ın yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybettiği saptandı.

Operasyon ve gözaltılar

Delillerin toplanmasının ardından, özel ekip 9 Ocak 2026 tarihinde şafak operasyonu düzenledi. Tokat merkezli ve Ankara'da eş zamanlı yapılan baskınlarda; Mustafa Cankurtaran ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Z.C.C., İ.T., İ.N.C., O.B. ve G.A. gözaltına alındı. G.A. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği belirtildi.

