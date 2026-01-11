Tokat'ta Baba Cinayeti: Zihni Cankurtaran Defnedildi

Otopsi sonrası aile teslim aldı, soruşturma sürüyor

Tokat’ta, oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edilen Zihni Cankurtaran'ın naaşı, yapılan otopsi işlemlerinin ardından morgdan aile yakınlarına teslim edildi ve toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, bir süre önce Yunanistan’dan memleketi Tokat’a gelen Zihni Cankurtaran ile oğlu M.C. arasında, Cankurtaran’a ait gayrimenkullerin satılması konusu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu, iddialara göre M.C. babasını baltayla öldürdü.

Otopsinin ardından morgda bekletilen naaş, aile yakınları tarafından teslim alınarak, ikindi namazını müteakip Takyeciler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

