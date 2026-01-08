Tokat'ta Jandarmadan Kaçak Kazı Operasyonu: 6 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest

Artova'da yürütülen Anadolu Mirası operasyonu

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Anadolu Mirası operasyonları kapsamında Artova ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin aldığı duyum üzerine başlattığı takip ve titiz çalışmalarla şüphelilerin kaçak kazı yaptığı bölge tespit edildi. Adli mercilerden alınan arama kararına istinaden gerçekleştirilen aramada; 1 adet jeneratör, 5 adet kaya kırıcı patlayıcı kapsül, 1 adet hilti ve çeşitli kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Hakimlikçe Ş.S., S.A., H.G., A.Ö., D.K. ve A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

