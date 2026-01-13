Tokat’ta Otobüs-Tır Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

Kaza Detayları

Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkisinde 12 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen kazada, H.Ö. idaresindeki 60 BD 891 plakalı Topçam firmasına ait yolcu otobüsü kontrolünü kaybederek, İ.Ş. yönetimindeki 55 BLC 53 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını Kaybeden

Yaralılardan Selahattin Özen Alp (76), Tokat Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ancak Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma

Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

