Tokat’ta Otobüs-Tır Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

Tokat-Sivas karayolunda 12 Ocak 2026'de Topçam otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada ağır yaralanan Selahattin Özen Alp kurtarılamadı; 13 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:11
Tokat’ta Otobüs-Tır Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

Tokat’ta Otobüs-Tır Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

Kaza Detayları

Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkisinde 12 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen kazada, H.Ö. idaresindeki 60 BD 891 plakalı Topçam firmasına ait yolcu otobüsü kontrolünü kaybederek, İ.Ş. yönetimindeki 55 BLC 53 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını Kaybeden

Yaralılardan Selahattin Özen Alp (76), Tokat Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ancak Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma

Kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

TOKAT-SİVAS KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN OTOBÜS KAZASINDA AĞIR YARALANAN BİR KİŞİ KALDIRILDIĞI...

TOKAT-SİVAS KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN OTOBÜS KAZASINDA AĞIR YARALANAN BİR KİŞİ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

TOKAT-SİVAS KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN OTOBÜS KAZASINDA AĞIR YARALANAN BİR KİŞİ KALDIRILDIĞI...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Yoğun Kar: Savcun Köyünde Rahatsızlanan Kadına Ekipler Ulaştı
2
Samsun Canik’te Kavşakta Kaza: 1 Yaralı
3
Ordu Ulubey’de 81 yaşındaki Akif Öztürk öldürüldü; şüpheli O.Y. yakalandı
4
Adana'da parfüm hırsızları 'Hoşumuza gitti' diyerek adli kontrolle serbest
5
Tokat’ta Otobüs-Tır Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı
6
Gaziantep'te 17 Yaşındaki Mustafa Demir Bıçaklı Kavgada Öldü, 3 Zanlı Tutuklandı
7
Adana'da Yaya Geçidinde Feci Kaza: 84 Yaşındaki Adam Yaşamını Yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları