Trabzon Araklı'da dolmuşa arkadan çarpma: 3 yaralı

Trabzon’un Araklı ilçesinde yolcu indirmek için yol kenarında duran dolmuşa arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı.

Kazanın gelişimi

Edinilen bilgilere göre kaza, Araklı ilçesindeki Kaşıkcı yolu üzerinde gerçekleşti. Yolcu indirmek amacıyla sağ şeritte duran dolmuşa, aynı yönde seyir halinde olan bir otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuşta bulunan ve araçtan inmek üzere olan bir yolcu ile araçlarda bulunan toplam 3 kişi yaralandı.

Müdahale ve yaralıların durumu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamera görüntüleri ve soruşturma

Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde dolmuşun yolcu indirmek için durduğu, arkadan gelen otomobilin dolmuşa çarptığı ve yolcunun savrulduğu anlar yer alıyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

