Trabzon'da Kayıp Genç Enes Terzi İçin Geniş Arama Başlatıldı

Olayın Detayları

25 yaşındaki Enes Terzi, Trabzon'un 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki evinden 27 Ocak tarihinde çıktıktan sonra ailesiyle irtibatını kaybetti. Gençten dört gündür haber alınamıyor.

Arama Çalışmaları Yoğunlaştırıldı

Enes Terzi'ye ait olduğu değerlendirilen kıyafetlerin Beşirli dolgu sahası'nda bulunmasının ardından arama çalışmaları hızlandırıldı. Bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik, polis ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler sahil hattı ve çevresinde karadan, denizden ve havadan geniş çaplı arama yürütüyor. AFAD ekipleri drone ile havadan tarama gerçekleştirirken, dalgıç ekipleri denizde arama yapıyor. Sahil Güvenlik ve polis botları da deniz yüzeyinde tarama faaliyetinde bulunuyor.

Çalışmalar, sahil kesiminde toplanan bazı vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle takip ediliyor.

