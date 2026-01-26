Trikala'da bisküvi fabrikası patlaması ve yangın: 4 ölü

Trikala'da bisküvi fabrikasındaki patlama sonrası çıkan yangında 4 kişi öldü, 1 kişi kayıp; 8 çalışan kaçtı, 6 kişi solunum sorunlarıyla tedavi altında.

Yunanistan’ın Tesalya bölgesine bağlı Trikala şehrinde bir bisküvi fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi alevler arasında kayboldu.

Olay ve müdahale

İtfaiye yetkilileri, fabrikada bulunan 13 kişiden sekizinin kaçmayı başardığını bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler arasında yaklaşık 40 itfaiyeci ve 13 araç bulunuyordu. Fabrikanın sahibi Violanta S.A yaptığı açıklamada yangının nedeninin henüz netleşmediğini duyurdu. Olay yerine soruşturma ekipleri ve afet müdahale birimleri sevk edildi.

Sağlık durumu ve yetkili açıklamaları

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, ERTnews radyosuna yaptığı açıklamada, aralarında bir itfaiyecinin de bulunduğu 6 kişinin solunum sorunları nedeniyle yerel bir hastanede tedavi altına alındığını, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

"Şu anda tek önceliğimiz çalışanlarımız. Onların ve ailelerinin yanındayız ve kendilerine destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadesini kullandı.

