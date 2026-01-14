Tuğba Yavaş Otopsi Bilmecesi: Rapordaki Hatalar ve Keşif Talebinin Reddi

Çanakkale'de 30 Ekim 2024'te 5'inci kattan düşerek hayatını kaybeden restoratör Tuğba Yavaş (39) davasında, otopsi raporundaki çelişkiler ve mahkemenin keşif taleplerini reddetmesi tartışma yarattı.

Olayın seyrine ilişkin temel bilgiler

Olay, merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Tuğba Yavaş, 5'inci kattaki dairenin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü. Ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yavaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin incelemeleri sonrası soruşturma başlatıldı.

Dava süreci ve tutuklama

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan eşi Prof. Dr. Alptekin Yavaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmayı tamamlamasının ardından hazırlandığı belirtilen iddianamede, Prof. Dr. Alptekin Yavaş hakkında 'başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan dava açıldı. Dava bir süre sonra ağır ceza mahkemesinden alınarak asliye cezada görülmek üzere nakledildi; sanık daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Avukat Türkan Kara'nın eleştirileri

İstanbul Barosu avukatlarından Türkan Kara, davanın ağır cezada görülmesi gerektiğini savunuyor ve dosyanın suç niteliğinin değiştirilmesini hukuken doğru bulmadıklarını belirtiyor. Kara, dosyanın "şüpheli bir kadın ölümü" olduğu kanaatinde olduklarını ve titizlikle incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Keşif ve bilirkişi taleplerinin reddi

Davada, keşif raporu ve bilirkişi raporunun yenilenmesi talepleri mahkemece reddedildi. Kara, özellikle yüksekten düşme vakalarında kazanın 'doğal mı' yoksa 'ittirilme mi' olduğunun fiziksel keşif ve canlandırma ile ortaya konulmasının maddi gerçeğin tespitinde hayati olduğunu belirtiyor. Kara, taleplerinin önce değerlendirmeye alınacağı söylenmesine karşın son duruşmada reddedildiğini kaydetti.

Otopsi raporundaki yanlışlıklar

Dosyada bulunan otopsi raporunda, ölünün boy ve kilosuna ilişkin hatalar olduğuna dikkat çekildi. Kara, dosyadaki kayda göre Tuğba Yavaş'ın gerçekte 1,55 boyunda ve 81 kilo olduğunu; ancak otopsi raporunda boyunun 1,70 olarak yazıldığını, kilosunun ise daha düşük gösterildiğini söyledi. Kara, bu tür hataların dosyanın seyrini ve kazanın intihar olarak değerlendirilme ihtimalini etkileyebileceğini belirtti: '1.55 boyundaki müteveffayı 1.70 yazdığınız zaman o balkondan onun atlayabilme ihtimalini güçlendirmiş oluyorsunuz.'

Gözlemler ve şüpheler

Kara, olay yerinde yaptığı tespitlere dayanarak balkondaki yapının fiziksel koşullarının kişinin yardım almadan veya tırmanmadan kendi başına düşmesini zorlaştırdığını, eş ile evde yaşanan arbede, kanlı peçeteler ve tanık beyanları gibi unsurların ciddi şüpheler doğurduğunu söylüyor. Bu nedenle keşfin yapılmasının zorunlu olduğunu vurguluyor.

Kamu algısı ve kadın ölümlerine ilişkin kaygılar

Avukat Kara, kadın ölümlerinin sıklıkla intihar veya kaza olarak sunulmasının, gerçeğin üzerini örtme riskini artırdığını belirtiyor. Kara, 'Bu tarz kadın ölümleri intihar gibi gösterildiği için artıyor' diyerek, adli ve bilimsel incelemelerin atlanmasının hem hukuki hem toplumsal sonuçları olacağına dikkat çekti. Ayrıca masumiyet karinesine vurgu yaparak kimseyi doğrudan itham etmediklerini, amaçlarının gerçeğin bilimsel yöntemlerle ortaya konulması olduğunu söyledi.

Sonuç olarak, Yavaş davası otopsi raporundaki teknik hatalar, keşif taleplerinin reddi ve dosyanın suç vasfındaki değişiklik nedeniyle tartışmalı bir sürece girmiş durumda. Davanın ilerleyen duruşmalarında bilirkişi ve keşif taleplerinin nasıl değerlendirileceği, davanın yönünü belirleyecek ana unsur olmaya devam ediyor.

