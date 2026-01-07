Tunceli'de asayişte yüzde 99,8 aydınlatma — Kapkaç ve oto hırsızlığı yaşanmadı

Tunceli'de 2025'te asayiş olaylarının aydınlatılma oranı yüzde 99,8'e yükseldi; kapkaç, oto hırsızlığı, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı kaydedilmedi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:20
Tunceli'de asayişte yüzde 99,8 aydınlatma — Kapkaç ve oto hırsızlığı yaşanmadı

Tunceli'de asayişte yüzde 99,8 aydınlatma sağlandı

Vali Şefik Aygöl 2025 verilerini paylaştı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, 2025 yılına ilişkin asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, kentte yürütülen kararlı ve koordineli güvenlik çalışmaları sayesinde asayiş olaylarının aydınlatılma oranının yüzde 99,8'e çıktığı belirtildi.

Vali Aygöl, kentte kapkaç, oto hırsızlığı, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı gibi suçların 2025 yılı içinde hiç meydana gelmediğini vurguladı. "Huzur şehri Tunceli" anlayışıyla sürdürülen önleme ve müdahale faaliyetlerinin bu başarıda etkili olduğu ifade edildi.

Genel asayiş verileri: 2025 yılı içinde yapılan kontrollerde bin 206 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Yıl boyunca toplam 2 bin 720 olay meydana gelirken, 3 bin 101 şüpheli yakalandı, 229 şüpheli gözaltına alındı ve toplam 41 şahıs tutuklanmıştır.

Karşılaştırmalı verilerde, 2024 yılında kent genelinde 3 bin 128 asayiş olayı kaydedilirken 2025'te bu sayı 2 bin 720'ye geriledi; böylece asayiş olaylarında geçen yıla göre yüzde 13 düşüş yaşandı ve olayların aydınlatılma oranı yüzde 99,8 olarak gerçekleşti.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında 2025'te 319 olay meydana geldi ve bir önceki yıla göre yüzde 22 azalma görüldü. Dolandırıcılık suçlarında ise yüzde 21 oranında düşüş sağlandı.

Kişilere karşı işlenen suçlarta 2025 yılı içinde bin 219 olay yaşandı; 2024 yılına kıyasla bu alanda yüzde 15 düşüş kaydedildi ve olayları aydınlatma oranı yüzde 96 oldu. Aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları az olmakla birlikte alınan önlemler sonucunda bir önceki yıla göre yüzde 13’lük düşüş gerçekleşti.

Narkotikle mücadele kapsamında il genelinde 133 operasyon düzenlendi; 210 şüpheli yakalandı, 12 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 56 bin 108 gram esrar, 224 kök kenevir, 65 gram skunk, 8 kök skunk bitkisi, 224 gram metamfetamin, bin 217 gram bonzai, bin 18 adet sentetik ecza ve benzeri malzemeler yer aldı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 61 kaçakçılık operasyonunda toplam 184 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; 3 şüpheli tutuklanırken 23 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Organize suçlara yönelik 23 operasyonda ise 81 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi; 20 şüpheli tutuklandı, 19 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bu operasyonlarda ayrıca ele geçirilen unsurlar arasında 5 bin 329 adet ateşli silah ve bıçaklara ilişkin kanuna muhalif unsur, bin 720 adet kaçakçılıkla mücadele ve tütün/alkol düzenlemelerine aykırı unsur, 212 adet kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalif unsur bulundu.

Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 37 adli operasyonda 53 şüpheli yakalandı; 14 şahıs tutuklandı, 16 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi. Vali Şefik Aygöl, toplumun huzurunu bozan örgüt ve çetelere karşı istihbari ve operasyonel çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti ve "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine ve sokak çetelerine geçit vermedik, bundan sonra da asla geçit vermeyeceğiz" mesajını iletti.

Huzur şehri Tunceli'de asayiş olaylarının yüzde 99,8'i aydınlatıldı

Huzur şehri Tunceli'de asayiş olaylarının yüzde 99,8'i aydınlatıldı

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Sobadan Sızan Karbonmonoksit, 47 Yaşındaki Adamı Öldürdü
2
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 517 kilo 800 gram ve 1 milyon 250 bin hap, 2 gözaltı
3
İzmir'de Akaryakıt İstasyonu Satışında Sahte Senetle Dolandırıcılık
4
Sakarya Kaynarca'da Balkon Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü
5
Bozkır'da Polis, KOSKİ Personeline Trafik Güvenliği Eğitimi Verdi
6
Belen'de Seyir Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
7
Niğde Çiftlik'te İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları