Tunceli'de asayişte yüzde 99,8 aydınlatma — Kapkaç ve oto hırsızlığı yaşanmadı

Tunceli'de asayişte yüzde 99,8 aydınlatma sağlandı

Vali Şefik Aygöl 2025 verilerini paylaştı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, 2025 yılına ilişkin asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, kentte yürütülen kararlı ve koordineli güvenlik çalışmaları sayesinde asayiş olaylarının aydınlatılma oranının yüzde 99,8'e çıktığı belirtildi.

Vali Aygöl, kentte kapkaç, oto hırsızlığı, yankesicilik ve motosiklet hırsızlığı gibi suçların 2025 yılı içinde hiç meydana gelmediğini vurguladı. "Huzur şehri Tunceli" anlayışıyla sürdürülen önleme ve müdahale faaliyetlerinin bu başarıda etkili olduğu ifade edildi.

Genel asayiş verileri: 2025 yılı içinde yapılan kontrollerde bin 206 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Yıl boyunca toplam 2 bin 720 olay meydana gelirken, 3 bin 101 şüpheli yakalandı, 229 şüpheli gözaltına alındı ve toplam 41 şahıs tutuklanmıştır.

Karşılaştırmalı verilerde, 2024 yılında kent genelinde 3 bin 128 asayiş olayı kaydedilirken 2025'te bu sayı 2 bin 720'ye geriledi; böylece asayiş olaylarında geçen yıla göre yüzde 13 düşüş yaşandı ve olayların aydınlatılma oranı yüzde 99,8 olarak gerçekleşti.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında 2025'te 319 olay meydana geldi ve bir önceki yıla göre yüzde 22 azalma görüldü. Dolandırıcılık suçlarında ise yüzde 21 oranında düşüş sağlandı.

Kişilere karşı işlenen suçlarta 2025 yılı içinde bin 219 olay yaşandı; 2024 yılına kıyasla bu alanda yüzde 15 düşüş kaydedildi ve olayları aydınlatma oranı yüzde 96 oldu. Aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları az olmakla birlikte alınan önlemler sonucunda bir önceki yıla göre yüzde 13’lük düşüş gerçekleşti.

Narkotikle mücadele kapsamında il genelinde 133 operasyon düzenlendi; 210 şüpheli yakalandı, 12 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 56 bin 108 gram esrar, 224 kök kenevir, 65 gram skunk, 8 kök skunk bitkisi, 224 gram metamfetamin, bin 217 gram bonzai, bin 18 adet sentetik ecza ve benzeri malzemeler yer aldı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 61 kaçakçılık operasyonunda toplam 184 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; 3 şüpheli tutuklanırken 23 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Organize suçlara yönelik 23 operasyonda ise 81 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi; 20 şüpheli tutuklandı, 19 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bu operasyonlarda ayrıca ele geçirilen unsurlar arasında 5 bin 329 adet ateşli silah ve bıçaklara ilişkin kanuna muhalif unsur, bin 720 adet kaçakçılıkla mücadele ve tütün/alkol düzenlemelerine aykırı unsur, 212 adet kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalif unsur bulundu.

Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 37 adli operasyonda 53 şüpheli yakalandı; 14 şahıs tutuklandı, 16 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri kararı verildi. Vali Şefik Aygöl, toplumun huzurunu bozan örgüt ve çetelere karşı istihbari ve operasyonel çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirtti ve "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine ve sokak çetelerine geçit vermedik, bundan sonra da asla geçit vermeyeceğiz" mesajını iletti.

Huzur şehri Tunceli'de asayiş olaylarının yüzde 99,8'i aydınlatıldı