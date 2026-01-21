Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Jandarma ekipleri Atatürk Mahallesi'ndeki kafeye baskın düzenledi
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.
Merkez Atatürk Mahallesindeki bir kafede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli Ö.S.M., düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelinin üzerinde ve işyerinde yapılan aramada 138 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet suçta kullanılan cep telefonu ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUNCELİ’DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMADA UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI