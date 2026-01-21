Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Tunceli'de Atatürk Mahallesi'ndeki operasyonda şüpheli Ö.S.M. yakalandı; 138 sentetik hap ve 1 cep telefonu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:19
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:19
Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Tunceli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Jandarma ekipleri Atatürk Mahallesi'ndeki kafeye baskın düzenledi

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.

Merkez Atatürk Mahallesindeki bir kafede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli Ö.S.M., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve işyerinde yapılan aramada 138 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet suçta kullanılan cep telefonu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUNCELİ’DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMADA UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ...

TUNCELİ’DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMADA UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

TUNCELİ’DE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMADA UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te 33 Antik Yunan Sikkesi Ele Geçirildi
2
Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Esenler'de İETT Otobüsü Otoparka Daldı: Yaya Son Anda Kurtuldu
4
Kars'ta Eş Zamanlı Operasyon: Metruk Binada 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
Siirt'te Buzlanma: Hafif Ticari Araç Evin Duvarında Asılı Kaldı
6
Silifke'de palmiye tepesindeki mahsur kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
7
Zeytinköy Mezarlığına Uyuşturucu Saklama İddiası: Muhtar Alarm Kamerasıyla Önlem Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları