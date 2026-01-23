Turgutlu'da Mobilya Atölyesinde Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Turgutlu'da Mobilya Atölyesinde Yangın

Fatih Sanayi Sitesi'nde alevler maddi hasara yol açtı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Olay, Fatih Sanayi Sitesi 107. Sokak adresinde meydana geldi.

Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, müdahale ederek alevleri büyük ölçüde kontrol altına aldı. Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcanırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın sırasında atölyede kimsenin bulunmadığı belirtildi. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak atölyede maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimlerce inceleme başlatıldı.

