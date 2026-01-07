Turgutlu'da Otomobil Refüje Çıktı — 1 Kişi Hafif Yaralandı

Kaza ve Müdahale

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, E-96 Karayolu Ankara-Turgutlu asfaltı üzerindeki bir kavşakta gerçekleşti. Ankara yönünden Turgutlu istikametine seyir halinde olan Hazal T. idaresindeki 45 YZ 658 plakalı otomobil, kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan ve bölgedeki trafik ışıklarına enerji sağlayan elektrik trafosu devrildi; bunun sonucu olarak trafik ışıkları devre dışı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Hazal T., ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından kavşaktaki ulaşım bir süre polis ekiplerinin kontrolünde sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

