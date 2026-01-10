Turgutlu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaza Detayları

Kaza, saat 00.15 sıralarında Derbent Mahallesi Epic Petrol önü Ankara Asfaltı üzerinde meydana geldi.

43 ACS 884 plakalı otomobiliyle Turgutlu istikametine seyreden Samet T. (20), yola çıkan bir yayaya çarptı. Çarpmanın ardından araç, yolun sağında park halinde bulunan İsa S. (38)'a ait 35 BMT 052 plakalı tıra çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Samet T. ile araçta yolcu olarak bulunan Efe Kağan B. (18) hafif yaralandı.

İlk etapta kimliği belirlenemeyen yaya, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemede yayanın Fas uyruklu ve adının Fadıl olduğu tespit edildi. Yaralı şahıs, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

