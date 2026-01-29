Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Operasyon ve gözaltılar

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucu Y.S. (19) ve E.S. (23) yakalandı.

Ele geçirilenler

Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 64 blister halinde toplam 922 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 45.970 TL nakit para ele geçirildi.

Adli işlem

Olayla ilgili D.S. hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Y.S. (19) ve E.S. (23) hakkında ise TCK 188 kapsamında işlem yapılmak üzere adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Soruşturma sonucu Y.S. (19), çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi; E.S. (23) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

