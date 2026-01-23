Türkeli'de Heyelan: Düzler-Celaller Grup Yolu Ulaşıma Kapandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde heyelan, Düzler-Celaller grup yolunu Gökçealan Köprüsü ile Muta Mahallesi arasındaki kesimde ulaşıma kapattı; çalışmalar sürüyor.

Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Düzler-Celaller grup yolu ulaşıma kapandı.

Heyelan, yolun her iki tarafında bulunan taş duvarların yer aldığı ve Gökçealan Köprüsü ile Muta Mahallesi arasında kalan kesimde meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla, İlçe Özel İdaresine ait iş makineleri ile tali yol açma çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar devam etmekte olup, yolun en kısa sürede yeniden trafiğe açılması hedefleniyor.

