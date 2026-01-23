Türkeli'de heyelan: Düzler-Celaller grup yolu ulaşıma kapandı
Gökçealan Köprüsü ile Muta Mahallesi arasındaki bölüm zarar gördü
Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Düzler-Celaller grup yolu ulaşıma kapandı.
Heyelan, yolun her iki tarafında bulunan taş duvarların yer aldığı ve Gökçealan Köprüsü ile Muta Mahallesi arasında kalan kesimde meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla, İlçe Özel İdaresine ait iş makineleri ile tali yol açma çalışmaları başlatıldı.
Çalışmalar devam etmekte olup, yolun en kısa sürede yeniden trafiğe açılması hedefleniyor.
TÜRKELİ'DE KÖY GRUP YOLU ULAŞIMA KAPANDI TÜRKELİ İLÇESİNE BAĞLI DÜZLER–CELLALER GRUP YOLU’NUN GÖKÇEALAN KÖPRÜSÜ İLE MUTA MAHALLESİ ARASINDA KALAN KESİMİNDE, YOLUN HER İKİ TARAFINDA BULUNAN TAŞ DUVARLARIN YER ALDIĞI ALANDA MEYDANA GELEN TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE YOL TRAFİĞE KAPANDI.