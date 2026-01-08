Tuzla'da Fırtına ve Sağanak: Tekneler Havadan Görüntülendi

İstanbul Tuzla'da şiddetli fırtına ve sağanak sahil kesiminde büyük hasara yol açtı; tekneler sürüklendi, bazıları alabora oldu, ekipler bölgeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:02
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:17
Tuzla'da şiddetli fırtına sahili vurdu

Havadan kaydedilen görüntüler hasarın boyutunu ortaya koydu

İstanbul'un Tuzla ilçesinde etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak yağış, sahil kesiminde ciddi zarara yol açtı.

Fırtına ile birlikte yükselen dalgalar, kıyıda demirli çok sayıda tekneyi sürükledi.

Şiddetli dalgalar nedeniyle bazı tekneler alabora

Sahil boyunca teknelerin birbirine çarptığı, bağlama halatlarının koptuğu ve iskelelerde hasar oluştuğu görüldü.

Olayın ardından tekne sahipleri sahile gelerek teknelerini kurtarmaya ve daha fazla zarar oluşmasını önlemeye çalıştı. Yapılan ihbarlar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede güvenlik önlemleri alıp hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Fırtına sonrası sahil kesiminde oluşan tahribat ve teknelerde meydana gelen ağır hasar havadan görüntülendi. Dronla kaydedilen görüntülerde, alabora olan tekneler, parçalanan gövdeler ve sahil boyunca oluşan hasarın boyutu net şekilde ortaya çıktı.

